У Харкові представники влади поклали квіти до пам’ятника Шевченку

Харків. 22 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові представники влади і громадськості провели урочистості з нагоди Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленнях сайтів Харківської облдержадміністрації та обласної ради.

Зранку до підніжжя пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Харкова та до Монумента Незалежності на площі Рози Люксембург було покладено квіти.

В урочистих церемоніях взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, перший заступник голови облради Олена ОЛЕШКО, заступники губернатора Євген САВІН, Ігор ШУРМА та Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, заступник міського голови - керуюча справами виконавчого комітету міської ради Айна РИЖЕНКО, начальники структурних підрозділів облдержадміністрації та міськвиконкому, представники громадських і політичних організацій, релігійних конфесій, харків’яни та гості міста.

Представники національно демократичних сил 22 січня окремо проводять свої заходи з нагоди свята.