Опозиція у Харкові вирішила об’єднатися

Харків. 22 січня. УНІАН. У Харкові сім опозиційних політичних партій підписали Декларацію про створення Координаційної ради опозиції на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, підписи під Декларацією поставили керівники Харківських обласних організацій ВО «Батьківщина», ВГО «Громадянська позиція», Народного руху України, Української народної партії, громадянського руху «Народна самооборона», партії «За Україну» та партії «Реформи і порядок».

Підписання документа відбулося в рамках святкування 92-ї річниці Дня Соборності України біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Харкові.

В Декларації наголошується, що обласні організації опозиційних партій будуть відстоювати як беззаперечні цінності вільну політичну конкуренцію, демократичні права та свободи громадян.

«З метою захисту суспільних і державних інтересів на Харківщині ми поєднуємо наші зусилля і створюємо постійно діючу Координаційну раду опозиції, закликаємо до об’єднання усіх, хто вболіває за долю України і готовий боротися за її цивілізований розвиток», - сказав голова Харківської обласної організації партії «Реформи і порядок» Іван ВАРЧЕНКО.

За його словами, ще кілька обласних організацій політичних партій висловили бажання приєднатися до об’єднання, «але підписати Декларацію можуть тільки голови обласних організацій».

«Ми хочемо показати центру, Києву, що ми вміємо домовлятися навіть тоді, коли цього ніяк не можуть зробити в Києві. У нас, я певний, мудрості й відповідальності на сьогодні більше, і ось ми хочемо це показати», - сказав у коментарі УНІАН голова Харківської облорганізації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Як передавав УНІАН, сьогодні у Харкові в рамках святкування Дня Соборності України відбуваються три окремі один від одного урочисті заходи представників влади, ВО «Свобода» та об’єднання опозиційних політичних сил.