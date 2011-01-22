У Харкові пройшов мітинг опозиції

Харків. 22 січня. УНІАН. У Харкові біля пам’ятника Тарасові Шевченку представники опозиційних політичних сил провели урочистий мітинг, присвячений Дню Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистий захід зібралося близько 250 осіб, які тримають символіку ВО «Батьківщина», ВГО «Громадянська позиція», Народного руху України, Української народної партії, партії «Реформи і порядок», а також плакати з написами «Українці неподільні», «Українців не розділити».

Урочистості розпочалися зі спільної молитви «за єдність України та українців» та покладання квітів до пам’ятника Шевченку. Виступаючи, представники опозиційних політичних партій закликали до «об’єднання та соборності» громадян на ґрунті «демократичних цінностей».

Після цього учасники урочистого мітингу заспівали Національний гімн України та вибудували вздовж вул. Сумської живий ланцюг, який, за словами організаторів, «символізує єдність українського народу».

Як передавав УНІАН, у Харкові представники ВО «Батьківщина», ВГО «Громадянська позиція», Народного руху України, Української народної партії, громадянського руху «Народна самооборона», партії «За Україну» та партії «Реформи і порядок» сьогодні підписали Декларацію про створення Координаційної ради опозиції на Харківщині.

Також сьогодні у Харкові в рамках святкування Дня Соборності України відбуваються окремо один від одного урочисті заходи представників влади та ВО «Свобода».