Інтерес інвесторів до України окупиться сторицею - Янукович

Харків. 28 січня. УНІАН. Інфраструктура, що створюється в Україні до Євро-2012, стане каркасом, на якому можна буде будувати майбутнє країни.

Таку думку висловив Президент України Віктор Янукович сьогодні в Давосі під час 7-го Українського ланчу, приуроченого до проведення щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму.

Цього року основною темою дискусії ланч-конференції стала програма підготовки України і Польщі до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє прес-служба холдингу DCH, який реалізує проекти Євро-2012 у Харкові.

Організатором заходу традиційно виступив Фонд Віктора Пінчука, ініціативу якого в цьому році підтримав Олександр Ярославський. Група DCH, що належить йому, стала генеральним партнером 7-го Українського ланчу.

У дискусії взяли участь Президент України Віктор Янукович і Президент Польщі Броніслав Коморовський. Вони говорили про прогрес обох країн у процесі підготовки до Євро-2012, а також підкреслили важливість залучення до процесу громадськості, у тому числі й приватних інвесторів. «Ваш інтерес до України окупиться сторицею», - наголосив Віктор Янукович, тоді як його польський колега акцентував увагу на тому, що Євро-2012 є «візиткою наших країн».

Як уже повідомлялося, в Україні підготовка до Євро-2012 здійснюється як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок приватних інвестицій. Так, Олександр Ярославський є генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до європейської футбольної першості, а його інвестиції у відповідні проекти перевищують $250 млн. Олександр Ярославський особисто займається реконструкцією стадіону «Металіст» і Міжнародного аеропорту «Харків» (проекти реалізуються у форматі приватно-державного партнерства). Завдяки його капіталовкладенням у Харкові також з`явилися сучасна тренувальна база і дитячо-юнацька футбольна академія. Крім того, у 2011 році в центрі Харкова буде зданий в експлуатацію 5-зірковий готель, який споруджується на кошти бізнесмена.

Довідка УНІАН, Українська ланч-конференція (Davos Ukrainian Lunch) - найбільший захід, присвячений Україні, який щорічно проходить у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Дискусії Українського ланчу покликані сформувати думку ділових і політичних кіл світу про ключові тенденції в розвитку сучасної України. Фонд Віктора ПІНЧУКА і міжнародна інвестиційно-консалтингова компанія Eastone проводять Українську ланч-конференцію в Давосі з 2005 р. За цей час у роботі взяли участь Карл Більдт, Олександр Квасьневський, Кріс Паттен, Джордж Сорос, Домінік Стросс-Кан, Томас Фрідман, Віктор Янукович, Арсеній Яценюк та інші. Цього року в роботі 7-го Українською ланчу взяли участь близько 300 осіб, серед яких представники ділових кіл, політики, громадські діячі і журналісти.

Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить у ТОП-10 найбільш спроможних українців, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. DCH консолідує велику частину активів однієї із найстарших і найпотужніших ФПГ України - групи «Укрсибб». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами та ін. З 2007 р. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 250 млн. дол.