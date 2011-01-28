Фельдман переймається готовністю силовиків боротися з тероризмом

Харків. 28 січня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував проект постанови Верховної Ради про проведення парламентських слухань на тему готовності МВС, СБУ, Генпрокуратури і МНС до протидії погрозам екстремізму та тероризму в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, українське суспільство сьогодні хоче почути звіт керівників силових структур про готовність захистити простих людей від тероризму та екстремізму.

Депутат додав, що з урахуванням недавніх трагічних подій у Росії й на тлі останніх «екстремістських провокацій» в Україні - тривога із цього приводу виглядає цілком закономірною.

«Гадаю, багатьох сьогодні цікавить стан захищеності стратегічних об`єктів, контроль безпеки складів із боєприпасами та отрутохімікатами, заходи щодо підвищення ефективності антитерористичних підрозділів, недоліки в національному антитерористичному законодавстві й те, як уповноважені особи готуються до забезпечення безпеки людей під час проведення Євро-2012», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.