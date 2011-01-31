На Харківщині торік викрито 6 підпільних конвертаційних центрів

Харків. 31 січня. УНІАН. У Харківській області 2010 року податківці виявили і припинили незаконну діяльність шести конвертаційних центрів, через які було проведено понад 1,3 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації у Харківській області.

В ході розслідування податківці встановили 80 контрагентів, які користувалися послугами конвертаційних центрів. За результатами перевірок донараховано 34,7 млн. грн. податків, стягнуто 2,4 млн. грн. штрафів, порушено три кримінальні справи за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).