Погода у вівторок

Харків. 31 січня. УНІАН. Завтра, 1 лютого, в Україні збережеться морозна погода, без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах ожеледиця. У західних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13° морозу, на Лівобережжі місцями 15-20°, вдень 0-5° морозу, у східних областях до 10° морозу, на Прикарпатті місцями 0-4° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 8-10°, вдень 1-3° морозу.