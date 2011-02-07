У Харкові влада, виробники та продавці хліба підписала меморандум порозуміння

Харків. 7 лютого. УНІАН. У Харкові влада, виробники та продавці хліба й хлібобулочних виробів підписала меморандум взаєморозуміння з метою збереження на Харківщині стабільної ціни на хліб у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

У підписанні Меморандуму взяли участь, окрім представників державних органів влади, керівники 8 хлібопекарських підприємств області та 8 мереж супермаркетів.

Згідно з меморандумом, місцева влада зобов’язується сприяти формуванню необхідної для утримання стабільності ринку хлібопродуктів ресурсної бази, забезпечувати дотримання законодавства та невтручання органів влади у підприємницьку діяльність, а також забезпечувати розвиток ринкових відносин у сфері виробництва та реалізації борошна, хліба і хлібобулочних виробів.

У свою чергу виробники хліба зобов’язалися не допустити необґрунтованого підвищення цін на хліб та хлібобулочні продукти, а мережі супермаркетів – не перевищувати встановлені розміри торгових надбавок на основні сорти хліба.