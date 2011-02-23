Харків. 23 лютого. УНІАН. Між Харковом і Львовом може відновитися авіасполучення.

Як передає кореспондент УНІАН, промовляючи на сесії міськради Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС повідомив, що Харків буде ініціювати відновлення повітряного сполучення за маршрутом «Харків-Львів».

«Ми будемо клопотати про відновлення повітряного сполучення за маршрутом «Харків-Львів» і будемо лобіювати це питання, - сказав Г.КЕРНЕС.

Мер Харкова стверджує, що Львів користується популярністю у харків`ян, особливо у молоді і студентів.

«Коли Львівський міський голова запитав у харківських студентів, хто з них буває у Львові, - зазначив Г.КЕРНЕС, - абсолютна більшість підняли руки».