Між Харковом і Львовом може відновитися авіасполучення
15:02, 23 лютого 2011Харьків
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Клопотати буде сам Кернес
Харків. 23 лютого. УНІАН. Між Харковом і Львовом може відновитися авіасполучення.
Як передає кореспондент УНІАН, промовляючи на сесії міськради Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС повідомив, що Харків буде ініціювати відновлення повітряного сполучення за маршрутом «Харків-Львів».
«Ми будемо клопотати про відновлення повітряного сполучення за маршрутом «Харків-Львів» і будемо лобіювати це питання, - сказав Г.КЕРНЕС.
Мер Харкова стверджує, що Львів користується популярністю у харків`ян, особливо у молоді і студентів.
«Коли Львівський міський голова запитав у харківських студентів, хто з них буває у Львові, - зазначив Г.КЕРНЕС, - абсолютна більшість підняли руки».
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