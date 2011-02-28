У Харкові СБУ знищила велику партію наркотиків

Харків. 28 лютого. УНІАН. У Харкові працівниками Служби безпеки України знищено велику партію наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів та лікарських засобів серед яких героїн, гашиш, макова соломка, марихуана, МДМА, метамфетамин, трамадол та майже 10 тис. пігулок ефедрину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центр Служби безпеки України в Харківській області, вказані препарати, загальна вага яких перевищує 30 кілограмів, були вилучені співробітниками СБУ протягом 2010 року у наркоділків та згідно з вироками судів Харківської області підлягають знищенню.

Згідно з повідомленням, облправлінням СБУ продовжується реалізація комплексних заходів з протидії незаконному обігу наркотичних речовин, а також ліквідації каналів контрабандного надходження особливо небезпечних наркотиків в Україну. Велика увага правоохоронців приділяється викриттю та затриманню організаторів каналів контрабанди наркотиків, наркокур’єрів та посібників скоєння злочинів, притягнення їх до встановленої законодавством України відповідальності.

За даними прес-центру, минулого року співробітниками спецслужби ліквідовано низку каналів контрабандного переміщення наркотичних засобів та прекурсорів через український кордон, стосовно організаторів та виконавців порушено 33 кримінальні справи. До кримінальної відповідальності притягнуто 30 осіб, причетних до контрабанди та розповсюдження наркотиків, судами Харківської області винесено 17 обвинувальних вироків.