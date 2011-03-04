Ярославський назвав свій 5-зірковий готель «Kharkiv Palace» (фото)

Харків. 4 березня. УНІАН. Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ назвав свій 5-зірковий готель, що споруджується до проведення ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року, «Kharkiv Palace».

Як передає кореспондент УНІАН, презентація назви нового готелю, який стане першим у Харкові, від початку спроектованим за стандартами 5-зіркового, відбулася сьогодні на майдані Свободи в центрі міста, де будується новий об’єкт.

У презентації взяли участь операційний директор Турніру УЄФА Євро-2012 Мартін КАЛЛЄН, спеціальний представник УЄФА по Євро-2012 Франтішек ЛАВРИНЄЦ, директор Турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, будівництво фешенебельного готелю на 180 номерів, який практично повністю компенсує дефіцит 5-зіркових апартаментів, що існував у Харкові до цього часу, буде завершене наприкінці 2011 року.

«Хочу сказати, що готель будується не лише до Євро-2012, а й для харків’ян, і буде зданий до листопада – грудня цього року. Він буде на 180 номерів. Тут будуть чудові зали для казино, бал-румів, фітнесу і ціла низка магазинів, тобто все необхідне, що включає в себе п’ятизірковий готель», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Я з упевненістю можу сказати, - додав інвестор, - що це буде, напевно, кращий готель в Україні, а можливо і в Європі».

Відповідаючи на запитання про майбутнього оператора готелю, він зазначив, що сьогодні тривають переговори «з однією з московських груп, і, ймовірно, вони будуть операторами, але до кінця ми ще не визначилися».

Коментуючи подію, М.КАЛЛЄН відзначив динаміку будівництва одного з ключових для Євро-2012 у Харкові об’єктів. «Мені дуже приємно побачити прекрасний прогрес будівництва готелю, - сказав він. - Я у Харкові буваю фактично кожні два місяці, і ще донедавна бачив фундамент, а тепер бачу, як готель кожного дня росте, і мені дуже приємно це відзначити».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ та гості з УЄФА продемонстрували представникам ЗМІ зовнішній вигляд будівлі «Kharkiv Palace», а також розроблений для готелю логотип.

За офіційними даними, готель споруджується на 100 % за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО. Загальний обсяг інвестицій в будівництво «Kharkiv Palace» перевищить 100 млн. дол.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА