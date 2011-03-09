Безуглий може очолити Академію аграрних наук

Харків. 9 березня. УНІАН. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, академік Національної академії аграрних наук України Микола БЕЗУГЛИЙ висунутий від Харківської області кандидатом на посаду президента НААНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на зборах членів Національної академії аграрних наук України, які пройшли у Харкові минулого тижня.

Учасники зборів, у яких брали участь дійсні члени академії та члени-кореспонденти, одностайно проголосували за кандидатуру М.БЕЗУГЛОГО.