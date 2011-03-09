У Харкові відзначили річницю з дня народження Шевченка

Харків. 9 березня. УНІАН. У Харкові відбулися урочистості з нагоди 197-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку до пам’ятника Шевченку на вулиці Сумській поклали квіти представники влади. У церемонії взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, заступники губернатора Євген САВІН, Віталій АЛЕКСАЙЧУК та Ігор ШУРМА, голова обласної Сергій ЧЕРНОВ, перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, представники місцевої влади, а також жителі міста.

Керівники міста й області відзначили сучасність поезії Т. Шевченка, а також велику роль Кобзаря у боротьбі за незалежність та єдність України.

Після цього квіти до пам’ятника Шевченку поклали представники опозиційних політичних сил, зокрема ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», Української народної партії, Народного руху України, партії «Наша Україна», ряду політичних і громадських організацій. Урочисту церемонію молебнем розпочав Архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор (ІСІЧЕНКО).

Близько 200 учасників заходу тримали національні прапори, символіку політичних партій, портрети Шевченка, а також транспаранти з написами «Українцю! Будь гордим багатотисячолітньою нацією та мовою», «Мова – душа народу», «Дай, Боже, на кожного Табачника та нашого Тютюнника, а на хазарів – Святослава».

Як передавав УНІАН, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та його заступник Юрій САПРОНОВ взяли участь в урочистостях з нагоди 197-ї річниці з дня народження Т. Шевченка в Каневі. У подарунок Шевченківському національному заповіднику М.ДОБКІН та Ю.САПРОНОВ передали унікальну колекцію дореволюційних, довоєнних та радянського періоду видань «Кобзаря» із 109 книг.