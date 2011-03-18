В суботу у Харкові закриють рух транспорту на площі Свободи

Харків. 18 березня. УНІАН. 19 березня у Харкові буде закрито рух транспорту на площі Свободи

Як повідомляє сайт міської ради, закриття руху пов’язане з проведенням телевізійного проекту «Майданс».

Згідно з повідомленням, у суботу, 19 березня «з 12.00 до 22.00 буде заборонено рух транспортних засобів по площі Свободи на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера та в районі виходу зі станції метро «Університет» збоку саду ім. Шевченка».

Забезпечувати безпеку дорожнього руху на площі будуть співробітники Державтоінспекції. На цей час також буде заборонено паркування транспортних засобів на площі Свободи та змінено шлях руху автобусів, які ходять за маршрутами 88е, 217е, 20е, 119е, 287е. Замість площі Свободи вони здійснюватимуть рух по вул. Сумській - пр. Правди і далі за маршрутом.