Харків готовий розірвати угоду з російським інвестором ХЕМЗу - Добкін

Харків. 21 березня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація готова розірвати мирову угоду Держпідприємства «Харківський електромеханічний завод» з російським інвестором через невиконання ним зобов`язань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«У мене є відчуття, що той, хто оголошує себе інвестором, просто хоче викупити завод, щоб просто не мати конкурентів в Україні», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор відзначив, що якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то угода буде розірвана.

«Якщо у найближчий тиждень інвестор не надасть план щодо розміщення замовлень, я готовий підписати лист, який лежить у мене на столі, про розірвання угоди з інвестором, тому що вона не виконується», - сказав М.ДОБКІН.