Добкін поговорив з представниками заводу Шевченка

Харків. 22 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сьогодні провів переговори з представниками трудового колективу ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка».

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, ході зустрічі обговорювалися можливі шляхи погашення заборгованості з виплати зарплати і виведення підприємства з кризи.

За словами голови профспілкового комітету заводу ім. Шевченка Віктора ВІННІКОВА, переговори відбулися конструктивно, і були намічені конкретні кроки щодо стабілізації ситуації на заводі і виходу з важкого фінансового стану. Як зазначили представники заводу ім. Шевченка, з боку керівництва області та міста відчувається зацікавленість в тому, щоб завод існував, а колектив підприємства не розгубив свій потенціал і готовий виконувати будь-які поставлені завдання.