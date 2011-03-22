СБУ з’ясовує, як Абусісі було викрадено з потягу Харків-Київ

Харків. 22 березня. УНІАН. Служба безпеки України з’ясовує, яким чином громадянина Палестини Дірара АБУСІСІ було викрадено та вивезено з території України до Ізраїлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови СБУ Володимир РОКИТСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«На сьогоднішній день у СБУ немає даних про те, як він (громадянин Палестини – УНІАН) залишив територію України. У нас сьогодні більше питань, ніж відповідей», - сказав він, додавши, що СБУ виключає «будь-який кримінальний слід».

«Головне - людина жива… Ми працюємо», - зазначив В.РОКИТСЬКИЙ.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи зверталася до СБУ спецслужба якої-небудь країни щодо цієї людини, він відповів: «Жодна спецслужба про допомогу в затриманні або проведенні будь-якої гострої спецоперації не зверталася». В.РОКИТСЬКИЙ нагадав, що чинне українське законодавство не передбачає, щоб СБУ надавало таку допомогу.

Крім того, підкреслив В.РОКИТСЬКИЙ, Служба безпеки України не працює на території інших держав.

«Як відбулося те, що громадянин Палестини, який знаходився 19 числа в Україні, з’явився в Ізраїлі, ми це зараз з’ясовуємо», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня ізраїльський сайт Israelinfo повідомив, що Держава Ізраїль вперше визнала свою причетність до викрадення палестинського інженера Д.АБУСІСІ, зниклого на території України в середині лютого. Зізнання відбулося під час слухань, які проходили минулого четверга у мировому суді Петах-Тікви. Заступник голови суду Лея ЛЕВ-ОН частково зняла заборону на публікацію інформації про дану справу і дозволила обнародувати той факт, що Д.АБУСІСІ був арештований «з метою розслідування» і перебуває в ізраїльській в`язниці.

Про зникнення Д.АБУСІСІ 23 лютого заявила його дружина Вероніка. За її словами, її чоловік виїхав з Харкова до Києва, проте, як з`ясувалося пізніше, в ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону №6, двоє невідомих висадили Дірара з потягу на одній із станцій.

10 березня у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України повідомили про перевірку інформації стосовно Д.АБУСІСІ.

11 березня СБУ заявила про намір звернутися до регіонального Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців з приводу інформації про викрадення громадянина Палестини Д.АБУСІСІ.

Сьогодні, 22 березня, речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ заявив, що Україна хоче отримати від Ізраїлю офіційне підтвердження про перебування на території цієї держави громадянина Палестини Д.АБУСІСІ.