Шляхи виплати зарплати на заводі Шевченка будуть знайдені - Добкін

Харків. 22 березня. УНІАН. У найближчі два дні будуть знайдені механізми для часткового погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після зустрічі з представниками трудового колективу заводу ім. Шевченка сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, «для повернення робочої, нормальної атмосфери на підприємстві» протягом сьогоднішнього-завтрашнього дня буде визначений банк та знайдена можливість за допомогою кредитних коштів «виплатити заробітну плату в обсязі одного місяця для всіх працюючих на підприємстві людей».

Губернатор також повідомив, що виключно за ініціативи та бажанням трудового колективу на заводі буде створено постійно діючу робочу групу, яка буде постійно контактувати і вести конструктивний діалог з керівництвом облдержадміністрації.

Крім того, за словами М.ДОБКІНА, на заводі планується оптимізувати кількість працівників і за допомогою економічно стабільних підприємств Харківщини сформувати портфель замовлень.

«Для цього необхідно ухвалити низку непростих рішень і вжити низку серйозних кроків, перш за все організаційного плану, які дозволять залучити необхідні фінансові ресурси на підприємство. Паралельно з цією роботою ми виключно у діалозі з трудовим колективом визначимо оптимальну чисельність людей, які повинні залишитися на підприємстві, щоб забезпечити виконання замовлень і беззбиткову діяльність заводу. Крім того, за допомогою наших стабільно працюючих підприємств, таких як ВАТ «Турбоатом» і ВАТ «Хартрон», а також за допомогою державних компаній і корпорацій буде сформований портфель замовлень, який буде здатний реалізувати завод ім. Шевченка», - сказав М.ДОБКІН.

Такі заходи, на думку М.ДОБКІНА, дадуть реальну можливість до середини липня 2011 року повністю погасити заборгованість по зарплаті на цьому підприємстві.

За словами голови профспілкового комітету заводу ім. Шевченка Віктора ВІННІКОВА, переговори відбулися конструктивно, і були намічені конкретні кроки щодо стабілізації ситуації на заводі і виходу з важкого фінансового стану. Як зазначили представники трудового колективу підприємства, з боку керівництва області та міста відчувається зацікавленість в тому, щоб завод існував, а колектив підприємства не розгубив свій потенціал.