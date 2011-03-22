Платіні: рішення про Євро-2012 в Україні, можливо, було помилкою

Харків. 22 березня. УНІАН. Президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ визнав, що УЄФА, можливо, зробив помилку, віддавши право на проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року «фінансово нестабільній» Україні.

Про це повідомляє ресурс www.2012ua.net з посиланням на інформаційне агентство AFP.

«Але що ми можемо зробити? Ми надали їм таке право. Можливо, це було помилкою, але ми надали їм це право», – зауважив М.ПЛАТІНІ.

«Це серйозний виклик: Україна – не Німеччина, та ще й у період кризи», – додав президент УЄФА.

Відповідаючи на запитання, чи буде він хвилюватися за організацію Євро-2012 аж до матчу-відкриття турніру, М.ПЛАТІНІ пожартував: «Ні, хвилюватимуся до фіналу!»

Втім, президент УЄФА висловив упевненість в тому, що, незважаючи на чисельні проблеми у підготовці до чемпіонату, він пройде на високому рівні. «Все буде добре, а люди, які приїдуть туди, чудово проведуть час. І, на відміну від Чемпіонату світу в ПАР, там буде тепла та святкова атмосфера», – наголосив М.ПЛАТІНІ.