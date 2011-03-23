Прокуратура взялася за підприємця, який видавав зарплату в конвертах

Харків. 23 березня. УНІАН. Прокуратурою Червнозаводського району Харкова порушено кримінальну справу стосовно підприємця, який видавав підлеглим зарплату «в конвертах».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Встановлено, що підприємець з вересня 2008-го по грудень 2010 року організував роботу швейного цеху, використовуючи найману працю чотирьох швачок та підсобних робітників без укладення з ними трудових договорів, без нарахування їм зарплати та внесків до Пенсійного фонду України, суттєво порушивши їх трудові права та пов’язані з ними права на соціальний захист.

Кримінальну справу стосовно фізичної особи-підприємця порушено за фактом грубого порушення законодавства про працю за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове слідство.