Завтра на заводі Шевченка видадуть зарплату – Добкін

Харків. 28 березня. УНІАН. Завтра працівники державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» отримають заробітну плату за один відпрацьований місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу за підсумками робочої зустрічі з представниками трудового колективу підприємства повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Ми сьогодні прийшли до спільного знаменника, що, за нашими розрахунками, сьогодні до вечора повинні зайти гроші на підприємство, і завтра має розпочатися виплата заробітної плати в розмірі одного місяця», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що управляючий санацією заводу самостійно обере місяць, за який буде погашена заборгованість.

«Період обере санатор, який це буде період - 2008 рік, 2009 рік – тут це не настільки важливо, найважливіше, що за один відпрацьований місяць у повному обсязі буде виплачена заробітна плата всім співробітниками», - сказав він.

«Завдання поставлене так, щоб завтра почати виплачувати людям заробітну плату», - підкреслив М.ДОБКІН.

За словами губернатора, погашення частини боргу із заробітної плати відбудеться за рахунок кредиту одного з київський банків.

Як повідомляв УНІАН, зранку 21 березня у Харкові працівники заводу ім. Шевченка перекрили вулицю поблизу прохідної підприємства, вимагаючи виплати зарплати. За даними профспілок, борги із зарплати на цьому підприємстві становлять понад 27 млн. грн.

Того ж дня питання невиплати зарплати на заводі було розглянуто на спільному засіданні колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць і газової промисловості. Міністерство економіки України 4 жовтня 2010 року затвердило план санації підприємства.