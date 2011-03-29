За хабар у $10 тис. «на гарячому» затримано селищного голову

Харків. 29 березня. УНІАН. На Харківщині за вимагання хабара затримано селищного голову одного з населених пунктів області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні СБУ в Харківській області, до правоохоронців звернулася мешканка Харківської області із заявою про те, що 32-річний селищний голова вимагає у неї 10 тис. дол. за виділення на території селищної ради земельної ділянки площею 0,15 га.

24 березня 2011 р. правоохоронці затримали селищного голову «на гарячому» під час передачі останньої частини хабара в розмірі 50 тис. грн. Першу частину грошей посадовець отримав раніше.

Прокуратура харківської області за матеріалами УСБУ стосовно селищного голови порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

У облуправлінні СБУ наголосили, що попередник на посаді селищного голови цього населеного пункту наприкінці 2008 року також був затриманий співробітниками СБУ під час одержання хабара в розмірі 25 тис. дол. за виділення 18 соток землі для приватного житлового будівництва. Вироком суду йому було призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із конфіскацією майна. Наразі Апеляційний суд Харківської області повторно розглядає вказану справу, у той час як підсудний перебуває у слідчому ізоляторі.