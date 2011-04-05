В Росії перерахують українців

Харків. 6 квітня. УНІАН. Росстат обіцяє до кінця року оприлюднити кількість росіян, які під час перепису в графі національність зазначили себе як «українці».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав керівник Росстату Олександр СУРІНОВ, підбиваючи перші підсумки всеросійського перепису, який пройшов у жовтні 2010 року.

«Національний склад буде відомий до кінця року, там будуть і українці, й інші національності», - сказав О.СУРІНОВ.

Він відзначив, що респонденти, відповідаючи на питання про національність, інколи зараховували себе до неіснуючих етнічних груп.

«Люди називали себе – ельфами, сибіряками тощо. Популяція цих істот не зникла», - сказав він.