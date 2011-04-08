У Харкові внаслідок пожежі на одному з заводів загинув робітник
08:02, 08 квітня 2011Харьків
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МНС: порушення правил безпеки
Харків. 8 квітня. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі в одному з корпусів заводу електроапаратури загинув робітник.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася 7 квітня в підвалі приміщення.
За даними МНС, на місці пожежі загинув чоловік 1973 року народження. Попередньою причиною загорання визначено порушення правил пожежної безпеки при проведення вогневих робіт.
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