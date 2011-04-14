У Харківській області стартував національний проект «Нове життя»

Харків. 14 квітня. УНІАН. У Харкові в рамках національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» буде створено сучасний Обласний перинатальний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ повідомила керівник робочої групи проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» Надія ЖИЛКА.

За її словами, в рамках національного проекту, який реалізовуватиметься протягом 2011 – 2013 років, планується відкрити по Україні 27 сучасних перинатальних центрів найвищого третього рівня. На ці роботи з державного бюджету буде виділено близько 320 млн. грн.

Н.ЖИЛКА відзначила, що в 2011 році проект «Нове життя» буде реалізовуватися у 8 областях, в тому числі й у Харківській. Фінансування робіт відбувається з державного бюджету (в 2011 році виділяється 110 млн. грн.), місцевих бюджетів та Фонду Віктора ПІНЧУКА.

Н.ЖИЛКА повідомила, що робоча група проекту, провівши аудит перинатальної допомоги в Харківській області, ухвалила рішення відкрити Обласний перинатальний центр на базі колишнього харківського міського пологового будинку №5. Вона зауважила, що в цій медичній установі вже існує належна база, і за відповідної підготовки кадрів, проведення реконструктивних робіт і дооснащення технікою, тут можна наприкінці 2011 року відкрити сучасну медичну установу.

За даними Н.ЖИЛКИ, в центі будуть використані найсучасніші медичні технології та працюватимуть кваліфіковані медичні робітники, які вже сьогодні проходять відповідне навчання.

«Будуть застосовані нові інженерні технології, які будуть сприяти дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму не лише обробкою диззасобами, але цей новий тип вентиляції, централізовані гази, а саме головне – медичні технології, що передбачає до оснащення високотехнологічним медичним обладнанням», - сказала вона.

Н.ЖИЛКА зазначила, на Харківщині близько 20% вагітних жінок потребують допомоги, яку може запропонувати сучасний перинатальний центр третього рівня.

«Створення перинатального центру – це абсолютно нові технології, яких просто ще не було в Україні», - наголосила вона.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря ШУРМИ, по області в міжрайонних пологових центрах будуть запроваджуватися високі стандарти Обласного перинатального центру. Крім того, буде налагоджена доставка з районів області жінок, які потребують спеціалізованої медичної допомоги в Обласному перинатальному центрі.