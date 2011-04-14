Обласна влада просить не підвищувати ціни до Великодня

Харків. 14 квітня. УНІАН. Харківська влада закликає виробників і продавців сільськогосподарської продукції не підвищувати ціни на період до свята Великодня .

Як передає кореспондент УНІАН, з обґрунтуванням позиції влади з цього питання виступив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його словами, у передвеликодній період традиційно з’являється великий попит на окремі групи продуктів, і їх закупівля за підвищеними цінами буде не по кишені для багатьох верств населення. При цьому заступник губернатора нагадав, що в цей час Антимонопольний комітет буде особливо ретельно перевіряти учасників продовольчого ринку на предмет змови щодо підвищення цін.

Водночас Ю.САПРОНОВ повідомив, що придбати продукти харчування до свята Великодня «за цінами на 10-20% нижче середньообласних», харків`яни та гості міста можуть на традиційному ярмарку, який відкрився і триватиме в центрі Харкова на площі Свободи до 23 квітня.