Харків. 15 квітня. УНІАН. У Харківській області проведено 40% весняно-польових робіт.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА, станом на 14 квітня весняно-польові роботи в області проведені на площі понад 140 тис. га, що становить понад 40%.

При цьому він відмітив, що в районах посівна йде різними темпами.

«Є відмінності між районами. Красноградський район провів весняно-польові роботи на 90% площ, Зачепіловський район - на 73% площ, Велікобурлукський - близько 70%, також хороші показники у Чугуївського району. Але частина районів трохи відстають», - зазначив В.АЛЕКСЕЙЧУК.