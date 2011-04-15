Зріс фінрезультат підприємств Харківщини за січень-лютий

Харків. 15 квітня. УНІАН. У січні-лютому 2011 р. суб`єкти господарської діяльності Харківської області (крім малих підприємств, які фінансуються за рахунок бюджету) отримали позитивний фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 195,8 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управління статистики в Харківській області, загальна сума прибутку становить 1045,3 млн. грн., збитку - 849,5 млн. грн.

За видами економічної діяльності найбільше доходів отримали підприємства переробної промисловості - 438,1 млн. грн., найбільші збитки отримали підприємства, що займаються фінансовою діяльністю, - 224,1 млн. грн.

У цілому в січні-лютому 2011 р. прибутково працювали 58,3% підприємств, збитково - 41,7%.