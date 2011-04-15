Добкін запропонував фінам підключитися до приватизації комунальних аптек

Харків. 15 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН запропонував фінським компаніям взяти участь у конкурсі на приватизацію мережі комунальних аптек.

«У нас є своя комунальна аптечна мережа, яка зараз шукає свого інвестора. Ми хочемо цілим комплексом передати її в одні руки з певними умовами щодо соціальних груп населення, тому якщо у вас є інтерес у цьому плані, ми готові надати всю інформацію», - сказав М.ДОБІН

«Це відкритий конкурс, можна взяти в ньому участь або для приватизації, або для оренди», - зазначив губернатор під час зустрічі з делегацією Республіки Фінляндія.

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