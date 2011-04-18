На Харківщині припиняється опалювальний сезон

Харків. 18 квітня. УНІАН. В Харківській області припиняється опалювальний сезон.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розпорядження про припинення опалювального сезону підписав губернатор Михайло ДОБКІН.

«Сьогодні я підписав розпорядження про припинення опалювального сезону. Таке ж розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС. Залежно від погодних умов, завтра-післязавтра ми почнемо відключати житлові будинки, а потім соціальну сферу. В останню чергу будуть відключені пологові будинки, лікарні, школи і дитячі садки», - сказав в ефірі програми «Зворотній зв`язок» обласного державного радіо М.ДОБКІН.