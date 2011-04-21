Маренич вивела управління інформації та преси в лідери

Харків. 21 квітня. УНІАН. Робота управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації з районними ЗМІ визнана найкращою в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала сьогодні під час сесії обласної ради начальник цього управління Вікторія МАРЕНИЧ.

Оцінку роботі була дана на всеукраїнському семінарі з актуальних питань інформаційної політики держави та розвитку електронних і друкованих ЗМІ, що напередодні відбувся у Вінниці за участю голова Спілки журналістів України Ігоря ЛУБЧЕНКА та голови Держкомтелерадіо Юрія ПЛАКСЮКА.