Маренич вивела управління інформації та преси в лідери
13:26, 21 квітня 2011Харьків
0 0
Це визнала всеукраїнська нарада
Харків. 21 квітня. УНІАН. Робота управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації з районними ЗМІ визнана найкращою в Україні.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала сьогодні під час сесії обласної ради начальник цього управління Вікторія МАРЕНИЧ.
Оцінку роботі була дана на всеукраїнському семінарі з актуальних питань інформаційної політики держави та розвитку електронних і друкованих ЗМІ, що напередодні відбувся у Вінниці за участю голова Спілки журналістів України Ігоря ЛУБЧЕНКА та голови Держкомтелерадіо Юрія ПЛАКСЮКА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter