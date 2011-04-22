У Харкові зберуть начальників управлінь у справах преси та інформації

Харків. 22 квітня. УНІАН. В червні у Харкові відбудеться всеукраїнський семінар управлінь у справах преси та інформації обласних державних адміністрацій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час національного семінару для журналістів регіональних ЗМІ поінформував голова Спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО.

За його словами, у семінарі візьмуть участь голови обласних організацій Спілки журналістів України, учасники зібрання планують оговорити, зокрема, законопроект про комунальні ЗМІ.

«Нам важливо всіх зібрати, щоб керівники обласних управлінь у справах преси та інформації, а також керівники регіональних організацій Союзу журналістів знайшли шляхи взаєморозуміння. Також ми хочемо, щоб у рамках цього семінару ми обговорили законопроект про комунальні ЗМІ», - сказав І.ЛУБЧЕНКО.