Харківські дитбудинку та школи-інтернати отримали великодні паски

Харків. 23 квітня. УНІАН. Всі школи-інтернати для дітей з особливими потребами та дитбудинки Харкова й області отримали напередодні Великодня паски.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформувала директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга ДЕМЕНКО.

За її даними, всього було розвезено понад 10 тисяч пасок, випечених на Кулиничівському хлібозаводі та освячених у Харківській єпархії.

О.ДЕМЕНКО зазначила, що подібна акція в регіоні проводиться вперше, а її ініціаторами стали Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС та голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Напередодні Великодня милість і благодать Господня повинна, перш за все, торкнутися дітей, особливо тих, хто не має в повній мірі уваги і ласки - дітей-сиріт, дітей зі спеціальними потребами чи позбавлених батьківського піклування. Тому для них і було організоване це свято. Цього року ми зробили все, щоб жодна установа і жодна дитина не залишилися без уваги», - сказала О.ДЕМЕНКО, передаючи понад 100 пасок Харківському дитячому будинку «Родина».

У відповідь директор дитбудинку «Родина» Людмила МОГИЛЬНА зазначила, що діти завжди раді таким подарункам. «Ми раді, що про нас пам`ятають у місті та області і що нам завжди допомагають. Для дітей це свято », - сказала вона.