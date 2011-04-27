Населення Харківщини розрахувалося за газ на 77%

Харьков. 27 апреля. УНИАН. В Харьковской области по итогам 1 квартала уровень расчетов населения и организаций, которые финансируются из бюджетов всех уровней, за потребленный газ составил 77,4%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Управления топлено-энергетического комплекса ОГА Василия БЕЗЪЯЗЫЧНОГО.

По его словам, средний уровень расчетов за газ по районам области составил 78,2%, по городам областного значения - 74,7%.

В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ отметил, что обусловило снижение расчетов населения за потребленный газ низкий уровень проведенных расчетов по льготам (60%) и по субсидиям (24%).

По его данным, в 1 квартале возникла задолженность бюджетных организаций за потребленный газ в размере почти 9,9 млн. грн.

В целом в 1 квартале отмечен рост задолженности населения и бюджетных организаций за потребленный газ на 128 млн. грн. (на 63%) - до 257,3 млн. грн. Также увеличилась задолженность по компенсациям льгот и субсидий на 54,4 млн. грн. – до 61,3 млн. грн.