Добкін їде на битву зірок

Харків. 29 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН візьме участь у фінальні іграх популярного телешоу «Що? Де? Коли? Зіркові війни».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Свою ерудицію та кмітливість харківський губернатор зможе продемонструвати як член команди політиків, у складі якої виступлять Нестор ШУФРИЧ (капітан), Ірина БЕРЕЖНА, Максим ЛУЦЬКИЙ, Олена БОНДАРЕНКО та Олег НАДОША.

Третя гра фінальна серії «Що? Де? Коли? Зіркові війни» пройде в суботу, 30 квітня, на телеканалі Інтер. Початок о 22.20.