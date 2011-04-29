Добкін їде на битву зірок
09:37, 29 квітня 2011Харьків
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Третя фінальна гра – в суботу
Харків. 29 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН візьме участь у фінальні іграх популярного телешоу «Що? Де? Коли? Зіркові війни».
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
Свою ерудицію та кмітливість харківський губернатор зможе продемонструвати як член команди політиків, у складі якої виступлять Нестор ШУФРИЧ (капітан), Ірина БЕРЕЖНА, Максим ЛУЦЬКИЙ, Олена БОНДАРЕНКО та Олег НАДОША.
Третя гра фінальна серії «Що? Де? Коли? Зіркові війни» пройде в суботу, 30 квітня, на телеканалі Інтер. Початок о 22.20.
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