Обмеження на бензин і черги на АЗС: Росія йде з головою у паливну кризу

Черги на автозаправних станціях стають дедалі більшою проблемою для Кремля.

Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах за допомогою далекобійних безпілотників. Влада Росії обмежила продаж палива, через що ціни на бензин різко злетіли, а біля АЗС утворилися величезні черги з автомобілів.

Газета The Wall Street Journal пише, що, за оцінками аналітиків, нещодавня хвиля атак вивела з ладу понад 20% російських нафтопереробних потужностей.

"Такий рівень збоїв безпрецедентний в історії російсько-української війни", – заявило у своєму звіті Міжнародне енергетичне агентство.

Відео дня

Найбільше постраждали регіони, розташовані поблизу лінії фронту, особливо Крим – півострів, анексований Росією у України в 2014 році. Протягом останніх тижнів київські безпілотники неодноразово завдавали ударів по бензовозах на наземному маршруті постачання, що проходить через інші окуповані території України, що призвело до дефіциту бензину в Криму. Місцева влада запровадила нормоване розподілення палива, зокрема систему QR-кодів, які водії мають пред’являти для отримання належної їм квоти.

Обмеження на купівлю палива поширилися на 53 регіони Росії та тимчасово окуповану частину України, включно з деякими віддаленими районами, як Арктика та Сибір. Водіям не дозволяють купувати більше, ніж об’єм одного бака, щоб запобігти накопиченню запасів. Розчаровані автолюбителі висловлюють у соцмережах невдоволення тривалим очікуванням на заправних станціях.

За словами колишнього заступника міністра енергетики РФ Володимира Мілова, останні ракетні удари стали ефективнішими, оскільки Україна націлилася на найбільші та найсучасніші НПЗ Росії, які виробляють високооктановий бензин із використанням обладнання західного виробництва, яке важко замінити.

"Ці 10–15 нафтопереробних заводів є дуже вузькою та вразливою ціллю. Простіше кажучи, якщо їх атакувати, виникне криза", – сказав Мілов.

Україна також використовувала безпілотники для атак на російські нафтоекспортні термінали – це була смілива спроба не дати Москві нажитися на стрибку цін на нафту, спричиненому війною США з Іраном. Однак вона призвела до неоднозначних результатів, оскільки експорт російської нафти залишився на колишньому рівні.

Удари України по НПЗ Росії – останні новини

Україна постійно завдає ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, але одними з найяскравіших атак став удар по Московському НПЗ.

Так, 16 червня мер Москви Сергій Собянін повідомив про ураження НПЗ. Того ж дня президент України Володимир Зеленський також підтвердив інформацію про удар по НПЗ у Москві, зазначивши, що це "справедлива відповідь на російські удари". Агентство Reuters повідомляло, що нафтопереробний завод у Москві зупинив свою роботу після ударів Сил оборони України.

У ніч на 18 червня українські дрони вдруге вразили Московський НПЗ, а також завдали ударів по цілях у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України.

Вас також можуть зацікавити такі новини: