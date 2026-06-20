Від Етни до Фудзі: названо найвражаючі маршрути по вулканах для хайкінгу

Походи на вулкани дають змогу насолодитися одними з найзахопливіших краєвидів у світі.

Вулкани – одні з найвражаючих ландшафтів на планеті: місця, де чорні лавові поля, жерла, що димлять, та кратерні озера розкинулися поряд з лісами та родючими долинами. Прогулянка на вулкан – це не лише сходження на вершину, а й незабутня подорож.

National Geographic назвав найкращі маршрути, які підходять як для одноденних походів, так і для багатоденних експедицій.

Кілауеа, Гаваї, США

Кілауеа – один із найактивніших вулканів у світі, але по ньому напрочуд легко гуляти: кругова стежка по краю кратера чудово підходить для новачків. Коротка й затишна стежка "Байрон Ледж" пролягає через тропічний ліс, де папороті лоскочуть гомілки, а високі дерева коа дають прохолодну тінь.

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Якщо ви шукаєте щось складніше, спробуйте п’ятигодинний маршрут "Кілауеа-Ікі". Під час прогулянки можна побачити кратер Кілауеа-Ікі – безплідне дно озера, яке колись було басейном розплавленої лави. Хоча на гірських хребтах вас оточує зелень, тут, внизу, немає жодних ознак життя. Потім зробіть невеликий обхід до лавової труби Нахуку, де можна пройти всередину вулкана; зверніть увагу на сталактити, утворені лавою, що капає. Нарешті, йдіть стежкою назад до початку маршруту, щоб зазирнути в кипляче, криваво-червоне лавове озеро Халемаумау.

Гора Рінджані, Ломбок, Індонезія

Острів Ломбок, розташований в архіпелазі Малих Зондських островів в Індонезії, увінчаний вулканом, овіяним легендами – місцеве плем’я сасак досі проводить ритуали на честь богині, яка, за переказами, мешкає біля озера в кратері. Більшість походів тривають від двох до трьох днів і починаються або в селі Сенару, або в Сембалуні; обов’язково візьміть із собою спорядження для кемпінгу, оскільки на горі немає місця для ночівлі.

Стежки ведуть вгору через села та рисові поля, потім повз луки та водоспади, доки повітря не стане прохолоднішим, а пейзаж не заповниться соснами. Усередині кратера прямуйте до озера Сегара Анак площею 17 кв. миль, вода якого – 20–22 °C цілий рік – ідеально підходить для купання. Якщо ви впевнені у своїх силах, продовжуйте підйом по пухкій кам’янистій місцевості, щоб дістатися до краю кратера й насолодитися неймовірними краєвидами на шлакові конуси, що пробиваються крізь хмари. Заключний відрізок шляху по вузькому гребеню ще більш виснажливий через попіл під ногами, але на вершині на вас чекає панорамний вид на 360 градусів на сусідній Балі, димлячі вулкани та тропічні острови.

Котопаксі, Анди, Еквадор

Щоб підкорити Котопаксі, знадобиться серйозний альпіністський досвід, адже доведеться зіткнутися з льодовиками та лавинною небезпекою. Ви почнете з двогодинного походу по обпаленому лавою червоно-охристому ґрунті, а потім зупинитеся на ночівлю в притулку імені Хосе Ріваса.

Окрім зручного ліжка та простого кафе, де подають гарячі напої та емпанади, тут є крита скелелазна стінка. Вийшовши з теплого притулку, ви будете підніматися по крутому багряному осипному схилу до краю льодовика, де на вас чекають крижані мости та вертикальні обриви. Саме тут починається найскладніше – потрібно подолати схил з нахилом 40 градусів, але це того варте заради сходу сонця над кратером Котопаксі шириною 800 метрів, який огортає засніжені гребені та андійські пейзажі синім і помаранчевим світлом.

Гора Фудзі, Хонсю, Японія

Симетричні обриси гори Фудзі, які часто зображують на гравюрах, – одні з найвпізнаваніших символів Японії. Ця гора також вважається священною: оповиті туманом ворота торія, за повір’ями, позначають межу між світом людей і світом духів. Більше половини всіх туристів обирають маршрут Йошида, до якого легко дістатися автобусом або поїздом із Токіо.

Шлях зазвичай починається на 5-й станції лінії "Фудзі Субару", розташованій на висоті 2 300 метрів над рівнем моря. Перша ділянка пролягає через листяний ліс, а потім виходить на вкритий чагарником вулканічний осипний схил, де стежка стає крутішою та відкритішою. Більшість туристів проводять другу половину дня, піднімаючись до гірської хатини біля 8-ї станції, щоб відпочити й акліматизуватися. Ті, хто прагне досягти вершини до сходу сонця, зазвичай вирушають близько 2-ї години ночі. Остання ділянка найскладніша – тут круті звивисті стежки та розріджене повітря. Храм Кусусі, охоронюваний статуями комайну, знаменує наближення до вершини.

Гора Тейде, Тенеріфе, Іспанія

Гора Тейде корінне населення острова – гуанчі – вважало обителлю диявола. Її ландшафти різко змінюються: від тропічних бананових плантацій і пляжів із чорним піском біля підніжжя до холодних, схожих на місячні рівнини поблизу вершини.

Гора розташована на території Національного парку Тейде, і сходження зазвичай починається з автостоянки "Монтанья-Бланка", розташованої високо над межею лісу. Стежка являє собою веселку з осипів, що пролягає повз так звані "яйця Тейде" – великі лавові валуни, викинуті під час минулих вивержень.

Чим вище, тим складніше дихати, а рельєф – крутіший. Повільний, розмірений темп із регулярними перервами допомагає акліматизуватися. Для проходу за верхньою станцією канатної дороги на висоті 3 555 метрів потрібен дозвіл або послуги ліцензованого гіда. З вершини відкривається панорамний вид на Атлантичний океан і Канарські острови.

Гора Кіліманджаро, Аруша, Танзанія

Гора Кіліманджаро – найвищий у світі ізольований вулкан, що височіє над рівнинами Танзанії та Кенії. Дев'ятиденний маршрут Лемошо вважається найкращим. Починаючи сходження із заходу, ви спочатку опинитеся в лісі, де вас супроводжуватимуть крики колобусів і щебет птахів, а потім перейдете до більш пологих переходів по вересових пустошах.

У міру підйому гігантські дерева роду Senecio розкидані по неземному ландшафту, а потім рослинність зникає біля обриву Барранко-Волл висотою 250 метрів – це найкрутіша ділянка. Далі на вас чекають ще кілька ночівель у таборах і підйоми по вулканічному осипному схилу, що ведуть до холодної вершини Ухуру.

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