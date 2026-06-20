Навроцький пояснив своє рішення позбавити президента Зеленського ордена Білого Орла

Він вважає, що Україна перетнула "поріг болю" Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував своє рішення позбавити українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Як пише газета Rzeczpospolita, Навроцький вважає, що Україна "переступила больовий поріг" поляків.

Він розповів, що у XX столітті Польща була вільною лише 31 рік, а решту часу перебувала під владою інших держав. Зокрема, чинила опір радянській окупації.

"Ми знаємо, що таке війна і боротьба за незалежність. Ми знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні й російська загроза. Але ми – горда нація, і в нас є свій больовий поріг, коли йдеться про питання, що стосуються нас і наших союзників. І цей больовий поріг було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", – сказав Навроцький.

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Орден Білого Орла Володимира Зеленського – останні новини

Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький написав, що позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі, оскільки для переважної більшості поляків Українська повстанська армія залишається формуванням, відповідальним за жорстокі злочини проти польських громадян під час Другої світової війни. При цьому в Україні один із українських військових підрозділів названо на честь УПА.

А після того, як польський президент оголосив про своє рішення позбавити президента України найвищої державної нагороди Польщі, Володимир Зеленський надіслав орден Навроцькому. Зробив він це через приватного українського поштового перевізника – "Нову пошту".

У поясненні, яке Володимир Зеленський опублікував у Telegram, він написав, що Україна не чинитиме опору рішенню Польщі. Хоча й зазначив, що орденом Білого Орла досі нагороджені Катерина Друга, Беніто Муссоліні, а також Герхард Шредер.

Слідом за Зеленським від високих польських нагород відмовилися й інші українські політики. Зокрема, президенти Віктор Ющенко та Леонід Кучма повернули Польщі свої ордени Білого Орла.

А глава Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Орденом його нагородив минулого року президент Польщі.

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