'Містер Бін під кайфом': міністр фінансів США радив Трампу не пускати Зеленського у Білий дім

Бессент називав українського лідера "маленьким виродком", "дитиною з особливими потребами" та "містером Біном під кайфом", йдеться у книзі "Зміна режиму".

Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито намагався переконати Дональда Трампа не проводити зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Бессент називав українського лідера "маленьким виродком", "дитиною з особливими потребами" та "містером Біном під кайфом", йдеться у книзі "Зміна режиму", написаній журналістами The New York Times Меггі Габерман та Джонатаном Своном, пише The Guardian.

За даними авторів, перед візитом Зеленського до Вашингтона частина оточення Трампа побоювалася, що переговори можуть завершитися конфліктом. Зокрема, тодішній радник із національної безпеки Майк Волц намагався донести до українського президента побажання з’явитися на зустрічі в діловому костюмі.

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У книзі стверджується, що Бессент виступав проти проведення переговорів до підписання угоди щодо українських корисних копалин. Автори також наводять його нібито різкі висловлювання на адресу Зеленського під час спілкування з колегами.

Попри застереження, зустріч у Білому домі відбулася 28 лютого 2025 року. Вона завершилася гучною суперечкою, під час якої Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в недостатній вдячності за американську підтримку та розкритикували його поведінку.

Як зазначають автори, напруга почала зростати після того, як український президент наполягав на отриманні гарантій безпеки. Це викликало роздратування у частини американської сторони.

Після невдалих переговорів Бессент у коментарі Bloomberg заявив, що Зеленський припустився серйозної дипломатичної помилки. Він також висловив здивування поведінкою українського лідера під час зустрічі в Овальному кабінеті.

У книзі також описано попередній візит Бессента до Києва, де він намагався переконати українську сторону підписати угоду про корисні копалини. За словами авторів, переговори проходили напружено й супроводжувалися емоційною дискусією між сторонами.

Окремо згадується, що підготовка документа затягнулася через суперечки між Бессентом та міністром торгівлі США Говардом Лутніком щодо формулювань угоди. Зрештою, за інформацією журналістів, Дональд Трамп попросив дружину Джей Ді Венса Ушу Венс переглянути українські правки до документа, після чого текст був суттєво відредагований.

Автори також стверджують, що в приватних розмовах Бессент порівнював Трампа зі своїм колишнім роботодавцем – відомим інвестором Джорджем Соросом. За їхніми словами, міністр фінансів нібито вважав, що між двома впливовими фігурами існує багато спільного.

Рішення Трампа щодо України - останні новини

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці у серпні 2025 року обговорювалися домовленості, які могли передбачати передачу Росії частини українських територій, що на той момент не перебували під окупацією. За словами Макрона, після переговорів в Анкориджі виникла загроза укладення угоди, яка передбачала б поступки на користь Москви. Французький президент зазначив, що згодом європейська делегація вирушила до Вашингтона, щоб переконати американську сторону відмовитися від такого сценарію.

У новій книзі Regime Change ("Зміна режиму"), присвяченій першим 14 місяцям другого президентського терміну Дональда Трампа, наведено його висловлювання щодо України під час однієї із закритих зустрічей в Овальному кабінеті. За їхніми даними, Трамп заявив, що не вважає себе великим прихильником України, після чого згадав про успіхи українок на міжнародних конкурсах краси.

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