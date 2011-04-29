Харківська «Свобода» виступає проти вивішування 9 травня червоних прапорів

11:29, 29 квітня 2011
Харьків
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І просить підмоги опозиційних депутатів

Харків. 29 квітня. УНІАН. Харківська обласна організація ВО «Свобода» звернулася до представників опозиційних сил у міській та обласній радах Харкова з вимогою ініціювати позачергові сесії щодо недопущення вивішування 9 травня червоних прапорів, які, як вважає ця політична сила, є «окупаційною символікою».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, вимогу направлено керівникам фракцій ВО «Батьківщина» та «Фронту змін» в обох радах.

На думку свободівців, вивішування червоних прапорів протирічить Конституції України і принижує гідність українців.

«Рішення про вивішування червоних прапорів (що є державним символом Союзу Совєцьких Соціялістичних Республік) 9 травня цього року є не тільки антиконституційним з юридичної точки зору, але й таким, що безпосередньо принижує честь і гідність українців», йдеться у зверненні до депутатів.

«Навіть не вдаючись в оцінку подій Другої світової, що пронеслися Україною ураганом смерті, злиднів, терору та голоду, очевидно, - пишуть автори звернення, - що червоні знамена з’явилися аж ніяк не в 1940-х рр. Під цими прапорами відбувалося нищення молодої Української Народної Республіки та інших державних формувань Української нації протягом 1917-21 рр. Цей прапор підносить криваву «перемогу» большевицької орди над українськими звитяжцями Крут, Лозової та Базару».

«Під цим прапором, - заявляють свободівці, - до України йшла влада, що організовувала голодомори 1921-23, 1932-33 та 1946-1947 рр., репресії 1937-38 рр., Чорнобильський «експеримент» 1986 р. тощо. Таким чином, він є символом окупації України, який чинна влада нав`язує мешканцям Харкова та області». Свободівці наголошують, що «розміщення окупаційних комуністичних символів заборонено резолюціями Європарламенту та Ради Європи».

Свободівці зауважують, що «державні символи української нації, а саме тризуб та синьо-жовтий стяг з’явилися понад тисячоліття тому. Український герб містився на грошах княжої доби, під синьо-жовтими знаменами ходили в походи київські дружини та запорізькі козаки. У бурхливій історії ХХ ст. ця символіка постає всюди, де йдеться про національно-визвольну боротьбу українців».

У своєму зверненні харківська «Свобода» закликає представників опозиційних фракцій у місцевих радах Харківщини, а також усіх депутатів, «що мають державницьку, а не холуйську свідомість, вимагати скликання позачергових сесій задля ухвалення рішення про неприпустимість демонстрування окупаційної символіки на вулицях міст, селищ та сіл Слобожанщини».

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