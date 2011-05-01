1 травня на Харківщині пройдуть 25 мітингів

Харків. 1 травня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області пройде низка масових святкових першотравневих заходів, у яких візьмуть участь близько 15 тисяч осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, всього у місті Харкові та в 27 населених пунктах Харківської області на 1травня заплановано проведення 25 мітингів, в яких орієнтовно візьмуть участь 7 тисяч громадян, 8 концертів, на яких очікується 5 тисяч глядачів.

На першотравневу демонстрацію у Харкові, за попередніми даними, вийдуть 700 осіб. Загалом у заходах з нагоди Міжнародного дня трудящих планують взяти участь близько 15 тисяч громадян.

Головним управлінням МВСУ в Харківській області розроблено низку організаційно-практичних заходів щодо забезпечення громадського порядку під час відзначення Першотравневих свят. Маршрути піших та автопатрулів служб та підрозділів міліції максимально наближені до місць, де очікується найбільше скупчення людей. Безпосередньо в місцях проведення мітингів, концертів та інших заходів за порядком будуть пильнувати 240 працівників міліції, йдеться у повідомленні.

Керівництво харківської міліції звертається до жителів та гостей Харкова та області з проханням «бути взаємоввічливими та не порушувати громадський порядок».