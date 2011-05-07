Кирил подарував Благовіщенському собору ікону Спасителя

Харків. 7 травня. УНІАН. Предстоятель Російської православної церкви, Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ (Володимир ГУНДЯЄВ) подарував Образ Христа Спасителя Свято-Благовіщенському кафедральному собору (УПЦ МП) в Харкові.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської міської ради.

«Молячись перед іконою, згадуйте вашого Патріарха, який потребує вашої молитовної допомоги і молитовної підтримки», - сказав Патріарх КИРИЛО.

Вікарій Харківської єпархії УПЦ МП ОНУФРІЙ від імені митрополита НИКОДИМА підніс у подарунок Патріарху ікону Іоанна Богослова, «як пам’ять про перебування в кафедральному соборі Харкова».

Крім цього, кожному харків’янину, який відвідав храм, були роздані образи Христа Спасителя з благословенням Патріарха КИРИЛА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Патріарх Російської Православної церкви КИРИЛ прибув до Харкова із дводенним візитом. 7 травня він відвідає Свято-Благовіщенський кафедральний собор і візьме участь в урочистій Академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА, яка відбудеться в Харківському академічному театрі опери та балету ім. Лисенка.

8 травня на площі Свободи патріарх КИРИЛ та митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР відслужать Божественну літургію. Після закінчення богослужіння предстоятель РПЦ візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави.