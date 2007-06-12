Міжнародний аеропорт „Харків”

В раннем средневековье на территории Харьковской области жили кочевые племена: аланы, хазары, печенеги, половцы. Некоторые историки полагают, что Шарукань — этимологический источник названия города Харькова. По одним данным, название города пошло от реки Харьков, по другим — от легендарного казака Харько.

Предания о начале города Харькова

Город возник на возвышенном плато водораздела рек Харьков и Лопань сначала как острог Московского государства для защиты границ государства от набегов кочевников. Около этой крепости в 1654 (по другим данным — 1656) поселились казаки под руководством И. Каркача, переселенцы из Правобережной Украины и Надднепровья, которые бежали в пределы Московского государства от руины времен восстания Богдана Хмельницкого. До 1765 город был центром Харьковского казацкого полка, а после расформирования казачества становится центром Слободской губернии. Тогда тут было около двух тысяч людей. Город был военно-оборонным и ремесленно-земледельческим центром. В 17 веке город стал центром проведения многих ярмарок, и постепенно превратился в торгово-ремесленный, а позже и фабрично-заводской центр. Стимулом экономического развития послужила прокладка через Харьков железной дороги (1869), особенно линий Москва - Ростов-на-Дону и Киев — Харьков. Город стал не только железнодорожным узлом, с 1896 года и центром паровозостроения.

В 1780—1796 — центр Харьковского наместничества. В течение XVIII—XIX веков — торговый, культурный и промышленный центр Слободской Украины.

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