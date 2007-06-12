Міжнародний аеропорт „Харків”
Авіаційне комунальне підприємство Міжнародний аеропорт „Харків”www.aeroport.kharkov.uaaeroport@kharkov.ukrtel.net 61031 м. Харків, вул. Ромашкіна, 1, аеропорт „Харків” Тел: (057) 775-54-18, 775-54-35Факс: (057) 775-54-18, 52-00-28Директор – Бура Віталій Юрійович
В раннем средневековье на территории Харьковской области жили кочевые племена: аланы, хазары, печенеги, половцы. Некоторые историки полагают, что Шарукань — этимологический источник названия города Харькова. По одним данным, название города пошло от реки Харьков, по другим — от легендарного казака Харько.
Предания о начале города Харькова
Город возник на возвышенном плато водораздела рек Харьков и Лопань сначала как острог Московского государства для защиты границ государства от набегов кочевников. Около этой крепости в 1654 (по другим данным — 1656) поселились казаки под руководством И. Каркача, переселенцы из Правобережной Украины и Надднепровья, которые бежали в пределы Московского государства от руины времен восстания Богдана Хмельницкого. До 1765 город был центром Харьковского казацкого полка, а после расформирования казачества становится центром Слободской губернии. Тогда тут было около двух тысяч людей. Город был военно-оборонным и ремесленно-земледельческим центром. В 17 веке город стал центром проведения многих ярмарок, и постепенно превратился в торгово-ремесленный, а позже и фабрично-заводской центр. Стимулом экономического развития послужила прокладка через Харьков железной дороги (1869), особенно линий Москва - Ростов-на-Дону и Киев — Харьков. Город стал не только железнодорожным узлом, с 1896 года и центром паровозостроения.
В 1780—1796 — центр Харьковского наместничества. В течение XVIII—XIX веков — торговый, культурный и промышленный центр Слободской Украины.
Напрями
- Київ (Бориспіль)
- Москва
- Тбілісі
- Алеппо
- Анталія
- Відень (Австрія)
- Стамбул (Туреччина)
- Шарм-ель-шейх (Єгипет)
Продаж і замовлення авіаквитків в офісах
- Агентство "Міжнародний аеропорт Харків"
Аеропорт, аеровокзал
+38 (057) 775-53-57
- Агентство "Схід-авіа"
61125, Красношкольна набережна 18
Тел. +38 (057) 732-89-35
+38 (057) 732-44-68
- Агентство "Кий-авіа"
61125, Красношкольна набережна 18
тел. +38 (057) 732-76-69
+38 (057) 7328441
+38 (057) 7327728
Як добратися
Автобуси/маршрутне таксі:
№ 119 Аеропорт - проспект Перемоги
№ 115 Аеропорт - проспект Гагаріна
№ 152 Аеропорт - вул. Барабашова
№ 297 Аеропорт - проспект Гагаріна
№ 305 Аеропорт - Олексіївський ринок
Тролейбус:
№ 5 Аеропорт - кінотеатр "Зірка"
Авіаційне комунальне підприємство Міжнародний аеропорт „Харків”
61031 м. Харків, вул. Ромашкіна, 1, аеропорт „Харків”
Тел: (057) 775-54-18, 775-54-35
Факс: (057) 775-54-18, 52-00-28
Директор – Бура Віталій Юрійович