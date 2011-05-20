Харківському студенту дали довічно за подвійне вбивство

Харків. 20 травня. УНІАН. У Харкові колишнього студента одного з національних вишів за подвійне вбивство засуджено до довічного позбавлення волі.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури Харківської області Андрія ГОНЧАРЕНКА.

За його даними, у лютому 2009 року 21-річний парубок, знаючи про наявність виробів із дорогоцінних металів у квартирі батьків своєї 14-річної знайомої, вирішив заволодіти ними шахрайським шляхом. Зловживаючи довірою знайомої, він повідомив їй про своє нібито надзвичайно скрутне матеріальне становище. Введена в оману дівчина передала шахраєві золоті прикраси батьків на загальну суму понад 15 тис. грн., які студент здав до ломбарду.

Щоб не повертати коштовності та заволодіти іншими золотими виробами родини, студент замислив здійснити розбійний напад на квартиру і вбити знайому дівчину та її бабусю.

У липні 2009 року, достеменно знаючи, що у квартирі перебуватимуть лише дівчина та її бабуся, студент вкотре скористався їхньою довірою та пройшов у кімнату, де ножем завдав обом смертельних поранень. Переконавшись, що вони не подають ознак життя, нападник заволодів майном батьків дівчини на суму понад 1600 грн.