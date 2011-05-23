Підприємства, які потрапили на бігборди, збільшили платежі - Добкін

Харків. 23 травня. УНІАН. Ті харківські підприємства, які виплачували зарплату «конвертах», і список яких був вивішений на бігборди, збільшили платежі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи ініціативу регіону боротися з явищем виплати зарплати «в конвертах».

«Всі компанії збільшили платежі. Половина з них це ті, які вдвічі підняли мінімальну заробітну плату», - сказав М.ДОБКІН.

Він припустив, що люди й «раніше так само отримували, просто їм частину грошей доплачували в конвертах». За словами губернатора, «від цього виграв бюджет – ми з усіх сум, які збільшені, отримуємо більше прибуткового податку».

Керівника області зазначив, що «частина компаній врахували зауваження і швидко переорієнтувалися, і ті дані, які у нас є з податкової, дозволяють нам говорити, що вони обішлися без такого крайнього методу роботи з ними. Є й такі, що поки що не зовсім розуміють, от і будемо з ними працювати».

М.ДОБКІН повідомив, що облдержадміністрація продовжить цю справу і вже підготовала список нових компаній-«штрафників».

«Ми, - сказав він, - змусили таким чином відреагувати компанії, хоча, зрозуміло, що ще не всі. Ми нікого не лякаємо – у нас немає такої функції лякати. Ми розмістили назви цих компаній на великих бігбордах і написали, що ці структури платять менше, ніж мінімальна заробітна плата. Були дзвінки, були скарги, були прохання, були погрози, до речі. Але, тим не менше, ми цю стадію пройшли, і зараз, підбираючи другий список, кожну компанію попередили, що «прославити» можемо і їх».