У Харкові пройшов творчий вечір П'єра Рішара

Харків. 25 травня. УНІАН. 24 травня в рамках III міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» відбувся творчий вечір «Французький бульвар».

Він складався з двох частин: автобіографічний спектакль «П`еру Рішару. До запитання» та концерт «Музика Парижа», повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У першій частині вечора глядачів, які заповнили велику залу Харківського театру опери та балету ім. Лисенка, порадував своєю акторською майстерністю легендарний французький актор П`єр РІШАР. Вистава «П`еру Рішару. До запитання» розповідає всю правду про найвідомішого у всьому світі високого блондина.



За сценарієм, П`єру РІШАРУ надходять сотні листів з усіх куточків світу, йому пишуть різні люди... Відповіді ж актора на всі ці послання складаються в правдивий, безпосередній, забавний автопортрет справжньої зірки, приправлений смішними анекдотами і байками про зустрічі зі знаменитостями. Але це не просто талановитий комік, який з іронією розповідає про Канський фестиваль, світські вечірки і шарф Шарля Азнавура, але і мудрий чоловік, який прожив довге насичене життя і розмірковує про різні важливі речі, що стосуються не тільки його самого, а й кожного з нас.

У другій частині вечора глядачі змогли послухати «Музику Парижа». На сцені виступили музиканти, серед яких і сестра П`єра РіІШАРА Веронік ЖИЛЄ, а також група «Lady Elles». Крім того, Почесний президент кінофестивалю «Харьковская сирень», французька кіноактриса Мілен ДЕМОНЖО прочитала поему «Барбара» під супровід гітари.

На знімку: П`єр РІШАР у залі Харківської опери (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА