В Балаклії внаслідок вибуху снаряда загинула людина

У власному дворі

Харків. 30 травня. УНІАН. У суботу о 16.55 в Балаклії Харківської області у дворі приватного домоволодіння при спробі розібрати снаряд стався вибух. Внаслідок вибуху загинула одна людина, повідомляє прес-служба МНС. За фактом події правоохоронні органи ведуть слідство. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.

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