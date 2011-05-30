В Балаклії внаслідок вибуху снаряда загинула людина
07:17, 30 травня 2011Харьків
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У власному дворі
Харків. 30 травня. УНІАН. У суботу о 16.55 в Балаклії Харківської області у дворі приватного домоволодіння при спробі розібрати снаряд стався вибух.
Внаслідок вибуху загинула одна людина, повідомляє прес-служба МНС. За фактом події правоохоронні органи ведуть слідство.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.
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