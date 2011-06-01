На підтримку тваринництва Харківщини виділено 4,2 млн. грн.

Харків. 1 червня. УНІАН. На підтримку тваринництва Харківської області з обласного бюджету виділено 4,2 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його словами, завдяки державній підтримці в 7 районах Харківської області ропочато будівництво нових тваринницьких комплексів.

«Якщо не буде тваринництва, то не буде й рослинництва. Тому держава продовжує активно допомагати тваринникам. Цього року вперше з обласного бюджету було виділено 4,2 млн. грн. на підтримку тваринництва, - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Він повідомив, що на сьогодні в Харківській області вже укладені форвардні контракти на суму 5,8 млрд. грн., виділені кошти сільгосппідприємствам на компенсацію кредитних ставок. «Також хочу відзначити, що цього року держава купуватиме масло й цукор через аграрний фонд, щоб якось поліпшити положення в тваринництві», - відзначив В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Також він підкреслив, що тваринництво - це нові робочі місця і продукція, яка вкрай необхідна жителям харківського регіону. «Ми маємо всі можливості для поліпшення ситуації в тваринництві й рослинництві регіону, у нас чудові землі, і ми можемо вирощувати все, щоб задовольнити потреби не тільки нашої області і всієї країни, але й експортувати продукцію за кордон», - сказав заступник губернатора.