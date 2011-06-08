Колесников позитивно оцінює підготовку Харківської області до Євро-2012

Харків. 8 червня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр — міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ сьогодні під час візиту до Харкова відзначив, що завдяки злагодженій роботі обласної державної адміністрації, обласної і Харківської міських рад за підтримки центральних органів влади і в співпраці з інвесторами питання завершення підготовки всієї області до Євро-2012 вирішуються оперативно.





Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, сьогодні аеропорт «Харків» успішно пройшов тестування на пропускну спроможність відповідно до вимог УЄФА (1300 пасажів на годину). Згідно з повідомленням, зараз рівень готовності Міжнародного аеропорту «Харків (Основа)» становить 61%, а тимчасового пасажирського терміналу - 48%. Об`єкт буде введено в експлуатацію своєчасно, згідно з планом робіт, у IV кварталі 2011 року.

Загалом у міністерстві відзначають, що попередні підсумки підготовки Харківського регіону до Євро-2012 демонструють готовність провести футбольний турнір на належному рівні. Зокрема, про це свідчать організація й темпи робіт на Південній залізниці, підготовка дорожньо-транспортного господарства, установ охорони здоров`я, об`єктів розміщення, енергозабезпечення Харкова й області. Також активно йде робота з інформаційної підтримки чемпіонату Євро-2012, навчання стюардів і волонтерів тощо. У стадії будівництва 11 готелів, 5 готелів, проводять роботи з розширення номерного фонду.

Згідно з вимогами УЄФА, в 2011 році завершаться роботи з будівництва і реконструкції спортивного комплексу КП «Обласний спортивний комплекс «Металіст», сучасних тренувальних центрів для команд - учасниць фінальної частини чемпіонату.

Загалом станом на 1 червня 2011 по об`єктах Євро-2012 в Харкові виконано робіт на загальну суму 5425,6 млн. грн., зокрема, в 2011 році - на 965,2 млн. грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА