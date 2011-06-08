Добкін: підготовка Харкова до Євро-2012 буде завершена за місяць до Чемпіонату

Харків. 8 червня. УНІАН. Підготовка Харкова до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде завершена за місяць до початку Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи результати тестування пропускної спроможності нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків».

Губернатор зазначив, що на сьогодні він не бачить великих проблем у підготовці Харківської області до Євро-2012. Він повідомив, що більша частина підготовки до Євро-2012 вже завершена, але залишилося питання коштів на ремонт доріг. За словами керівника області, необхідно вдвічі збільшити кількість смуг на пунктах митного огляду. Зокрема він зазначив, що реконструкція дороги до міжнародного автомобільного пункту пропуску«Гоптівка», що на східному кордоні, вже незабаром розпочнеться.

«Нині актуальні інші проблеми - це підготовка персоналу, волонтерів, безпека - все має працювати як годинник. Логістика має бути такою, до якої звикли в Європі, щоб люди комфортно себе почували. Це теж йде своєю чергою. Я за дороги не переживаю», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Міжнародному аеропорті «Харків» відбулося офіційне тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу. На заході були присутні віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ, директор Турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Під час тесту відбулося відпрацювання основних маршрутів руху пасажирів у новому терміналі аеропорту в звичайному та реверсивному режимі, в режимі «внутрішніх рейсів» з визначенням реальної пропускної спроможності нового терміналу «Міжнародного аеропорту Харків» під час проведення Євро-2012, визначення реальної необхідної кількості місць парковки для автобусів і коучів (шатлів) на привокзальній площі в частині, яку обслуговує новий термінал.

Крім того, відпрацьовувалися організаційні заходи щодо перевезення великих груп уболівальників від стадіону до аеропорту і назад в реальних умовах, заходи безпеки та диспетчерські графіки руху транспорту.

Віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ позитивно оцінив результати тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту «Харків».

Підбиваючи підсумки тестування, директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що пропускна спроможність міжнародного аеропорту «Харків» відповідає євростандартам. За його словами, вперше в Україні, в аеропорту «Харків», була протестована система передачі даних «APIS», яка в рази дозволяє прискорити проходження пасажирами митного контролю.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА